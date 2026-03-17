Video näyttää, kuinka drooni näyttää osuvan rakennuksen yläosiin.
Irakin pääkaupunki Bagdadissa tapahtui myöhään maanantai-iltana drooni-isku, joka kohdistui paikalliseen Al-Rasheed-hotelliin.
Rakennuksessa sijaitsee Suomen Irakin-suurlähetystö. Ulkoministeriö kertoi MTV Uutisille tänään, että edustuston henkilökunta on kunnossa ja ulkoministeriöllä on heihin yhteys. Ulkoministeriö kertoo seuraavansa tarkkaan Lähi-idän ja Persianlahden turvallisuustilannetta.
Hotellissa sijaitsee myös muita diplomaattisia edustustoja. On epäselvää, missä kerroksessa Suomen suurlähetystöllä on rakennuksessa toimintaa.
Toistaiseksi ei ole tiedossa, miksi isku suoritettiin kyseiseen rakennukseen.
Silminnäkijän video maanantai-illalta näyttää, kuinka drooni iskeytyy ilmeisesti rakennuksen katolle. Isku saa aikaan valtavan tulipallon. Taustalla kuuluu kova pamaus.
Toistaiseksi yksikään taho ei ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Useat Yhdysvaltain diplomaattisia kohteita vastaan tehdyt hyökkäykset on kuitenkin liitetty Iranin tukemiin asellisiin ryhmiin.
Myös Yhdysvaltain Irakin-suurlähetystöön suoritettiin isku.