Liikemies toivoisi lupailtuja mojovampia tulleja kaukoidästä paketteja tilaaville. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä.
Yrittäjä Toivo Sukarin omistama Sukari Konserni osti hiljattain konkurssiin hakeutuneiden Askon ja Sotkan immateriaalioikeudet. Hän avasi yhtiöiden tulevaisuutta laajasti Asian ytimessä -ohjelmassa.
Suomalaiset tilaavat kiinalaisista nettikaupoista paljon tavaraa, kuten huonekaluja ja sisustustavaraa.
Toivo Sukari sanoo, että suomalaisten voimakas "temutus" vaikuttaa huonekaluliiketoimintaan.
Tulli kertoi joulukuussa, että kuluvan kesän heinäkuusta alkaen enintään 150 euron arvoisiin, EU:n ulkopuolelta tuleviin tilauksiin lisätään kiinteä kolmen euron tullimaksu.
– Ei sillä ole mitään merkitystä, Sukari sivaltaa.
Tulli on arvioinut, että EU:n ulkopuolelta Suomeen tuotiin viime vuonna yli 50 miljoonaa pakettia.
– Eihän sitä mikään muu pysäytä, kun kunnon Trumpin tullit. Ne pitäisi lyödä siihen päälle.