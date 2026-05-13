Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) muistuttaa, että eduskunnalla ei ole kurinpitovaltaa siihen, mitä kansanedustajat tekevät talon ulkopuolella.
Halla-ahon mukaan vaikuttaa siltä, että kansanedustaja Joona Räsänen (sd.) ymmärtää tehneensä arviointivirheen ja ottavan vastuun siitä.
– Siitä hatunnosto.
Räsänen (sd.) kertoi tänään julkisesti rattijuopumuksestaan.
Halla-ahon mukaan tuomiovalta kuuluu tuomioistuimelle eikä eduskunnalle.
– Alkoholin vaikutuksen alaisena ajava henkilö on yhtä vaarallinen liikenteelle riippumatta siitä, onko kyseessä kansanedustaja vai ei. Siitä huolimatta kyseessä on vakava tapaus, korostaa puhemies.
Halla-ahon mukaan liikenteessä ei pidä ajaa ylinopeutta ja eikä ajaa humalassa.
– Edustaja Räsänen ymmärtää arviointivirheensä vakavuuden eikä minulla ole mitään tarvetta lähteä siitä hänelle uudestaan muistuttamaan.