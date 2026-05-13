Osa Tampereella vappuna tapahtuneiden pahoinpitelyiden epäillyistä on tunnistettu.
Tampereella tapahtui vapunpäivänä mielenilmausten yhteydessä pahoinpitelyitä, joista epäillyistä osa on nyt Sisä-Suomen poliisi mukaan tunnistettu.
– Tunnistetut pahoinpitelijät ovat kotoisin toisilta paikkakunnilta, joten heidän osalta poliisi on lähettänyt tutkinta-apupyynnöt epäiltyjen kuulemiseksi, rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista kertoo tiedotteessa.
Poliisi on tunnistanut vappukulkueessa tapahtuneen banderollin polttamiseen epäillyn henkilön ja jatkaa tähänkin liittyvää esitutkintaa. Tapahtunutta tutkitaan nimikkeillä varomaton käsittely ja lievä vahingonteko.
Osa epäillyistä on edelleen tunnistamatta. Poliisi jatkaa esitutkintaa.