Verohallinto on huolissaan datakeskusten lieveilmiöistä.

Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura on ollut viime aikoina yksi äänekkäimmistä datakeskusten kritisoijista.

Heikura totesi viime viikolla, että keskukset tuottavat Suomelle todellisuudessa hyvin vähän verotuloja ja sitä kautta ne ovat yhteiskunnalle hyödyttömiä.

Heikura pysyi sanojensa takana ja toi esille aineistoa asiaan liittyen. Hän vertasi maanantain Asian ytimessä -ohjelmassa datakeskuksia toiseen uudehkoon alaan Suomessa.

– Meillä on tällä hetkellä 44 datakeskusta. Niistä 44:stä kertyi vuonna 2024 7,7 miljoonaa euroa veroja. Osa siitäkin osuudesta on tällaisia, että toinen datakeskus on myynyt toiselle palveluja. Määrä on varsin pieni, Heikura toteaa.

– Vertailuna nikotiinipusseista kertyy noin 120 miljoonaa euroa vuodessa verotuloja. Niitä ei tehdä Suomessa, vaan myydään, Heikura kertoo.

Joukossa ei-niin-puhtailla pelisäännöillä pelaavia toimijoita

Eduskunta kertoi viime viikolla, että datakeskuksille suunniteltu, sähkökulutukseen maksettaviin veronpalautuksiin ja energiatehokkuuteen liittyvä tuki lykkääntyy.

Hallituksella on tällä hetkellä kiistaa tuen yksityiskohdista, eikä sitä aloiteta heinäkuussa, johon se alunperin kaavailtiin.

Heikuran mukaan on yleistä, että kun joku ala saa tukea, tuo se mukanaan lieveilmiöitä.

– Me ollaan havaittu jo nyt, että siellä on ei-niin-puhtailla pelisäännöillä olevia yrityksiä liikkeellä. Oli tukimuoto mikä tahansa, sitä pitää pystyä valvomaan, Heikura kertoo.

Asian ytimessä -ohjelman juontaja uteli suorassa lähetyksessä Heikuralta, minkälaisia lieveilmiöitä Verohallinto on huomannut alalla.