Putinin arvostelijana tunnettu Hodorkovski arvioi Venäjän tulevaisuutta tänään MTV Uutisille.

Maanpaossa elävä, öljy-yhtiön entinen Jukosin omistaja ja tiettävästi aikoinaan Venäjän rikkain mies, Mihail Hodorkovski, nähdään tänään keskiviikkona MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa.

Venäjän hallinnon ja ennen kaikkea presidentti Vladimir Putinin arvostelijana tunnettu Hodorkovski ottaa kantaa viime aikoina esillä olleisiin tietoihin, joiden mukaan Putinin asema rakoilisi entistä enemmän eliitin keskuudessa. Ex-oligarkki kuului itsekin aiemmin Venäjällä maan taloudelliseen ja poliittiseen eliittiin ja tuntee sen kulissit yhä tarkasti.

MTV Katsomossa klo 19.30 nähtävässä ohjelmassa kysytään miten Hodorkovski näkee Venäjän tulevaisuuden laajemmin, miten lännen ja Suomen tulisi varautua Putinin pyrkimyksiin ja mahdollisiin muutoksiin hallinnossa. Entä ovatko Putinin viime päivien kärjekkäät Suomi-lausunnot ja puheet Ukrainan sodan loppumisesta vain tavallista propagandaa vai syvempi merkki muutoksesta?

Mihail Hodorkovskia haastattelee MTV Uutisten ulkomaantoimituksen päällikkö Mirja Kivimäki.

Asian ytimessä tänään klo 19.30 MTV Katsomossa sekä klo 21.30 MTV3-kanavalla.

