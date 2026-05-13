KooKoolta puuttuu Ville Meskasen ja Jesper Ahlrothin lisäksi nyt myös Ari Gröndahl, kun jääkiekon SM-liigan mestaruus ratkaistaan 7. finaalissa Tapparan kotihallissa Tampereella tänään kello 18.30 alkaen.
Gröndahl loukkasi itseään kuudennessa finaalissa, jonka hän jätti kesken.
Tilanne, jossa Gröndahl loukkaantui 6. finaalissa, on katsottavissa yllä olevalta videolta.
KooKoon kaksi muuta avainpelaajaa Ville Meskanen ja Jesper Ahlroth ovat olleet sivussa jo pidempään.
KooKoon viisikoissa on pieniä muutoksia. Ossi-Petteri Jaakola siirtyy ykkösen laidasta nelosvitjaan, ja hänen paikkansa ottaa Veeti Miettinen. Santeri Sulku nousee puolestaan katsomosta kakkosen laitaan.
Joona Riekkinen on nostettu 7. puolustajaksi Gröndahlin loukkaantumisen seurauksena.
Tapparalta on sen sijaan edelleen sivussa luottohyökkääjä Henrik Haapala.