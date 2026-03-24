



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Toivo Sukarin erikoishaastattelu: Kymmenkunta uutta Askoa "nopealla aikataululla" – tänne tulee ensimmäinen 1:18 Katso myös: Toivo Sukari täräytti temuttajille: "Trumpin tullit siihen päälle" Julkaistu 24 minuuttia sitten Ville Kettunen ville.kettunen@mtv.fi

Huonekalujätit ostanut liikemies avasi kivijalkaliikkeitä saavan Askon ja verkkokauppana aloittavan Sotkan tulevaisuutta. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä. Askon ja Sotkan konkurssi ravisutti koko kotimaista huonekalualaa. Liikemies Toivo Sukarin omistama Sukari Konserni osti hiljattain Askon ja Sotkan immateriaalioikeudet, ja liikemies aikoo jatkaa perinteikkäiden liikkeiden toimintaa. Ensimmäinen uusi Askon kivijalkaliike avataan jo ennen juhannusta, vakuuttaa Sukari MTV Uutisten haastattelussa. – Ensimmäinen avataan Lempäälän Ideaparkkiin, Sukari avaa Asian ytimessä -ohjelmassa. Toinen liike ilmestynee pääkaupunkiseudulle, Sukari avaa. – Alustava arvioni on, että liikkeitä tulisi kymmenkunta alkuun aika nopealla aikataululla. Sotkan jatkosta Sukari ei ole vielä varma. – Kyllä ainakin verkkokauppana tulen pistämään sen liikenteeseen, se on selvä. Sukari sanoo, että hän ei tule koskaan julkaisemaan lopullista kauppasummaa. – Koko homma maksoi yli miljoonan kyllä, mutta en kerro tarkkaa summaa. Pitkä kauppa Sukari kertoo aloittaneensa neuvottelut Askon ja Sotkan ostamisesta jo noin vuosi sitten.

– Se hinta oli lähellä 20 miljoonaa, ja sitä tingattiin ja tingattiin. Emme kuitenkaan koskaan päässeet yhteisymmärrykseen.

Sukarin mukaan kauppa kaatui.

Yhtiöiden mentyä konkurssiin kaupan kaatuminen maksoi lopulta tuhansille asiakkaille, jotka olivat jo maksaneet tilaamansa huonekalut, joita he eivät tule koskaan saamaan, liikemies harmittelee.

– Jos kauppa olisi syntynyt kanssani, kaikki olisivat saaneet huonekalunsa ja homma olisi jatkunut ilman konkurssia. Olen todella surullinen siitä.

Sukari toivoisi lakimuutosta, jossa konkurssipesien loppuunmyynneistä saadut rahat ohjattaisiin "ensin asiakkaille".

– Montaa euroa ei tule asiakkaille, jotka ovat ostaneet huonekaluja (juuri ennen konkurssia). Varmasti alle kymmenen prosenttia siitä, mitä he ovat maksaneet.

– Se on minullekin ikävä asia. Olen ajatellut, että antaisin lahjakortin kaikille tai jonkin alennuksen. Mietin, mitä se voisi olla, Sukari väläyttää.

Sukari otti kantaa myös perintöveroon ja ehdotti rajuja "temutulleja" Asian ytimessä -haastattelussa. Katso koko haastattelu tästä.

Lue myös:

Ville Kettunen MTV Uutiset Ville Kettunen työskentelee MTV Uutisissa videotoimittajana. Ole yhteydessä juttuvinkkien osalta sähköpostitse. Maksamme julkaistuista videoista!

Toivo Sukari valottaa Askon ja Sotkan tulevaisuutta MTV:lle | MTV Uutiset