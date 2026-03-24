Huonekalujätit ostanut liikemies avasi kivijalkaliikkeitä saavan Askon ja verkkokauppana aloittavan Sotkan tulevaisuutta. Katso koko Asian ytimessä -haastattelu tästä.
Askon ja Sotkan konkurssi ravisutti koko kotimaista huonekalualaa.
Liikemies Toivo Sukarin omistama Sukari Konserni osti hiljattain Askon ja Sotkan immateriaalioikeudet, ja liikemies aikoo jatkaa perinteikkäiden liikkeiden toimintaa.
Ensimmäinen uusi Askon kivijalkaliike avataan jo ennen juhannusta, vakuuttaa Sukari MTV Uutisten haastattelussa.
– Ensimmäinen avataan Lempäälän Ideaparkkiin, Sukari avaa Asian ytimessä -ohjelmassa.
Toinen liike ilmestynee pääkaupunkiseudulle, Sukari avaa.
– Alustava arvioni on, että liikkeitä tulisi kymmenkunta alkuun aika nopealla aikataululla.
Sotkan jatkosta Sukari ei ole vielä varma.
– Kyllä ainakin verkkokauppana tulen pistämään sen liikenteeseen, se on selvä.
Sukari sanoo, että hän ei tule koskaan julkaisemaan lopullista kauppasummaa.
– Koko homma maksoi yli miljoonan kyllä, mutta en kerro tarkkaa summaa.
Pitkä kauppa
Sukari kertoo aloittaneensa neuvottelut Askon ja Sotkan ostamisesta jo noin vuosi sitten.