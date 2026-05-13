



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Suomalaistimanttia viedään Eurooppaan miljoonilla euroilla – lataa MTV Urheilulle: "Toivottavasti tänä kesänä"

2:37 Jalkapalloilija Matias Siltanen loistaa Djurgårdenissa – suursiirto näköpiirissä

Julkaistu 9 minuuttia sitten

Ville-Veikko Valta ville-veikko.valta@mtv.fi Timo Innanen timo.innanen@mtv.fi TInnanen

Matias Siltanen on Djurgårdenin tämän hetken arvokkain timantti, miljoonien eurojen arvoinen teinitähti. Eurooppalaisten suurseurojen liehittelyistä huolimatta keskikenttäpelaaja on onnistunut pitämään jalkansa "hämmentävän hyvin" maan pinnalla. Lue myös: Jättiseuran paineessa operoiva Jani Honkavaara on Ruotsin median seuratuin suomalainen – "Täällä osataan kaivaa" Maaliskuussa 19 vuotta täyttäneen Matias Siltasen siirto Ruotsia suurempiin sarjoihin lähestyy. Vaikka kausi Allsvenskanissa on aluillaan, hänen lähtöään Tukholmasta kesän siirtoaikana pidetään jo lähestulkoon varmana. Siltasen siirron uumoiltiin pitkään tapahtuvan jo tammikuussa, mutta joko pelaajalle oikeaa seuraa tai Djurgårdenille riittävän suurta siirtosummaa ei tarjoajista ilmaantunut. – Kyllähän tässä odottelee, että taas ikkuna aukeaa ja pääsee koko ajan soittelemaan, ja tulee sieltä sun täältä viestejä. Onhan siinä jotain hienoa, Siltanen tunnustaa MTV Urheilun haastattelussa Djurgårdenin harjoituskeskuksessa. Ruotsalaismediassa Siltasen on uskottu liikkuvan kesällä jopa noin kymmenen miljoonan euron siirtosummalla. – Vaikka olen sanonut, että ei ole mikään kiire, eikä siis olekaan, mutta kyllä sitä aina haluaa urallaan eteenpäin ja toivottavasti se olisi nyt tänä kesänä. Sitten jos ei ole, niin venataan talvea ja katsotaan taas sitten. Kaikki lähtee kuitenkin siitä, että pelaa hyvin ja se siirto pitää ansaita, Siltanen linjaa.

Siltasen kausi on alkanut mainiosti: Djurgården on seitsemän ottelun jälkeen kärkitaistossa neljäntenä. Kauden kahdessa ensimmäisessä ottelussa suomalaistimantti vastasi kummankin ottelun voittomaalien esityöstä.

1–0-voittomaali GAISia vastaan vieraissa syntyi Siltasen pallonriistosta, Kalmaria vastaan tulleessa viime minuuttien voitto-osumassa KuPS-kasvatti keskitti millintarkasti hyökkääjä Kristian Strømland Lienille.

"Olen parempi pelaaja kuin viime vuonna"

Siltanen syötti Djurgårdenin 3–2-voittomaalin Kalmaria vastaan huhtikuussa.AOP

Kuopiosta viime kaudeksi Tukholmaan muuttaneen ja välittömästi sarjassa läpimurron tehneen Siltasen olemuksesta paistaa kasvanut itseluottamus.

– On luottoa, että on hyvä kausi edessä, Siltanen vahvistaa.

– Meillä on ollut hyvä meininki, varsinkin juuri tällä kokoonpanolla, jolla ollaan nyt pystytty pelaamaan.

Siltanen syötti viime kaudella neljä maalia Allsvenskanissa, mutta nyt ensimmäiset ottelut mukaan lukien kaikki merkit viittaavat tehokkaampaan sesonkiin. Dynaamisuuden lisääminen ja murtavien avainsyöttöjen antaminen on hänen tärkeimpiä kehityskohteitaan.

– Viimekin vuonna ne tehot tulivat vähän niin kuin ryppäässä loppukaudesta, kun tunsin löytäneeni yhden stepin lisää omaan pelaamiseeni, Siltanen kertoo.

Erinomaisesti keskikentän pohjalla peliä tekevän Siltasen tavoitteena on kehittää myös pallon ylöspäin kuljettamistaan. Lisäksi toivelistalla on maalihanojen avaaminen.

– Uskon kyllä, että nyt kun olen parempi pelaaja kuin viime vuonna, kun eka maali tulee, niin niitä saattaa tulla lisää.

Lisää lihasta ja johtajuutta

Kasvaneen kokemuksen lisäksi Siltanen on saanut Djurgårdenissa varteensa lisää voimaa. Teinitähti on silminnähden kasvattanut lihasmassaansa viimeisen vuoden aikana.

– Täällä on tehty fysiikkaa aika paljon.

Saliharjoittelu on tuonut lisää voimaa myös otteisiin kentälle.

– Kyllä sen tuntee, että olen saanut kroppaan aika paljon lihasta. Varsinkin kamppailupelaaminen tuntuu paljon paremmalta kuin vaikka viime kauden alussa.

Djurgårdenin päävalmentaja Jani Honkavaara on pannut merkille Siltasen fyysisen kehityksen.

– On tullut jalkoihin jerkkua lisää ja pääkoppaan samalla lailla jerkkua lisää. Siinä on se mahdollinen top 5 -sarjan pelaaja Suomesta. Pitää vielä pohtia, mennäänkö top kymppi -sarjan kautta top 5 -sarjaan. Tässä ei ole kiire mihinkään Matiaksella, Honkavaara muistuttaa.

Honkavaara valmensi tuolloin 17-vuotiasta pelaajaa jo Kuopion Palloseurassa, eikä ole missään vaiheessa epäröinyt antaa nuorukaiselle luottoa joukkueissaan. Nyt Honkavaara huomaa hänen ottaneen joukkueessaan myös johtajuutta.

– Matias on ikäisekseen tosi kypsä. Varmasti viime Allsvenskan-kauden myötä hän on kasvanut ihmisenä ja pelaajana. Uskon, että Matiaksessa on aina ollut tiettyä johtajuutta ja hän on ehkä täällä huomannut olevansa kärkipään pelaajia omalla pelipaikallaan tässä sarjassa ja huomannut, että hän pystyy johtamaan ja kannattelemaan joukkuetta, Honkavaara kehuu.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Jani Honkavaara on luottanut Siltaseen niin Djurgårdenissa kuin aiemmin Kuopiossa.AOP

Peliominaisuuksiensa ja itseluottamuksensa lisäksi Siltasella on erityisesti ulkomaan kentillä kaivattavaa kykyä sulkea epäolennaiset asiat ja ulkoiset hälinät ajatuksistaan. Savolaista kun seurataan Euroopan suurseurojen pelaajatarkkailuputiikeissa ja myös ruotsalaismediassa herkeämättä.

– Matias pystyy hämmentävän hyvin pitämään fokuksensa jalkapallossa ja omassa kehittymisessään, kun ajattelee, minkälaista pöhinää hänen ympärillään on. Hän on uskomattoman viilipyttymäinen myös kentän ulkopuolella. Ei hötkyile, jos joku suurseura vähän soittelee, Honkavaara luotaa.

– Ei ole tarvinnut huolehtia, pysyykö hänellä fokus meissä. Sitä ei ole tarvinnut pelätä oikeastaan koskaan.

Ville-Veikko Valta MTV Uutiset Ville-Veikko Valta työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hänelle voit lähettää palautetta tai juttuvinkkejä sähköpostilla. Timo Innanen MTV Uutiset Timo Innanen työskentelee MTV Uutisissa urheilutoimittajana. Hän on erikoistunut jalkapalloon ja tutkivaan urheilujournalismiin. Juttuvinkkejä Innaselle voit lähettää sähköpostilla.

Matias Siltanen siirtymässä Ruotsia suurempiin sarjoihin | MTV Uutiset