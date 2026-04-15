Euroopan unioni ja kiinalainen verkkokauppajätti Temu ovat olleet jo pitkään nokat vastakkain muun muassa pakettien turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Kuluttajaliiton pääsihteeri arvioi, mihin se voi johtaa.
EU:ssa keskustellaan myös tänään kiinalaisten verkkokauppajättien tuoteturvallisuuteen liittyvistä jatkuvista ongelmista. Tulli arvioi, että suomalaiset tilasivat viime vuonna EU:n ulkopuolelta noin 50 miljoonaa pakettia, joista lähes kaikki tulivat Kiinasta.
Muun muassa Temun ja Sheinin kautta EU-alueelle tulee jatkuvasti paketteja, jotka eivät täytä EU:n turvallisuusstandareja.
Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo MTV Uutiset Livessä EU:n päätöksenteon ytimestä, millä keinoin EU pyrkii turvaamaan alueen kuluttajien turvallisuuden ja estämään ylikulutusta.
Voiko riita johtaa jopa kiinalaisten verkkokauppojen kieltoon EU-alueella?