Houkuttaako joululahjojen tilaaminen kiinalaisista halpakaupoista? Et ole yksin, mutta tämän jutun luettuasi harkitse vielä kerran, kaksi tai 10 kertaa.

Viime vuonna Suomeen tuli EU:n ulkopuolelta 28 miljoonaa pakettia, niistä 98 prosenttia Kiinasta. Koko EU-alueelle sen ulkopuolelta tuli 8 miljardia pakettia, 22 miljoonaa päivässä. Pakettien sisällön keskihinta oli noin 6 euroa, mikä oli ilmastonkin kannalta järjetöntä, kommentoi MTV:n Viiden jälkeen ohjelmassa vieraillut Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto.

– Tulli on arvioinut, että (EU:n ulkopuolelta Suomeen tulevien) pakettien määrä nousee tänä vuonna 50 miljoonaan, Luoto huomauttaa.

Edessä on siis kaikkien aikojen temutusjoulu.

Mutta ovatko suomalaiset tätä toivoneet?

Kaupan liiton selvityksen mukaan 30 prosenttia suomalaisista kertoo ostavansa tavaroita kiinalaisista nettikaupoista (Temu, Shein ja Aliexpress) – mutta yli 70 prosenttia kuitenkin sanoo, että ei itse haluaisi saada joululahjaksi niistä tilattua tavaraa. Vielä alkuvuonna 24 prosenttia pääkaupunkiseudun asukkaista oli vuoden aikana ostanut kiinalaisista verkkokaupoista, mutta syksyyn mennessä osuus on noussut jo 28 prosenttiin. Tyypillisin Kiina-ostaja on 35–49-vuotias mies, mutta alkuvuoteen verrattuna ostaminen on yleistynyt eniten alle 35-vuotiailla miehillä.

Luodon mukaan kaikki suomalaiset eivät kyselyssäkään myönnä, että haluavat välillä ostaa Kiinan verkkokaupoista halvalla.

– Kuluttajien puolesta huolestuttaa se, etteivät tuotteet ole turvallisia läheskään aina. Niissä on kemikaaleja, joita meillä ei ole sallittu, sähköturvallisuus ei ole sillä tasolla.