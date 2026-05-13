KKV:n mukaan Elisan asiakkailla voi olla oikeus hyvitykseen.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on julkaissut ohjeet Elisan asiakkaille, joilta on poistunut MTV:n kanavat Elisan palveluista.

Lähetykset MTV:n maksuttomilta kanavilta katkesivat tiistain ja keskiviikon välisenä yönä sadoilta tuhansilta kotitalouksilta.

Syynä on MTV Oy:n ja Elisan välisen jakelusopimuksen päätyminen. Neuvottelut sopimuksen uusimisesta jatkuvat.

KKV:n mukaan asiakkailla voi olla oikeus hyvitykseen ja tilanteen pitkittyessä myös sopimuksen ennenaikaiseen päättämiseen.

KKV neuvoo asiakkaita tekemään reklamaation asiasta suoraan Elisalle.

– Hinnanalennuksen määrä ja oikeus siihen riippuvat siitä, kuinka paljon palvelu poikkeaa sovitusta sekä siitä, millaiset mahdollisuudet sinulla on seurata kanavien lähetyksiä muilla tavoin (esimerkiksi Elisa Viihteen tai MTV Katsomon kautta), KKV:n tiedotteessa kerrotaan.

Koska tilanne on poikkeuksellinen, reklamaation käsittelyssä voi KKV:n mukaan kestää tavanomaista pidempään.

Samalla se muistuttaa, että kuluttajaneuvontaan ei ole tarpeen olla tässä vaiheessa yhteydessä.

