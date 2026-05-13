Oletko koskaan kuullut tomaattien kalttaamisesta? Kalttaus tarkoittaa yksinkertaisesti kuorimista. Katso videolta, miten tomaatit kaltataan.

Salaattia tehdessä tuskin tarvitsee koskaan miettiä tomaattien kuorimista – paahdettuja uunitomaatteja valmistaessa kuorien poistaminen olisi suorastaan virhe, sillä tomaatin sisukset vain "sulaisivat" uuniin.

On kuitenkin tilanteita, jolloin tomaattien kuoriminen voi olla kannattavaa. Kuorilla ja hedelmälihalla on erilainen rakenne, ja kuoret voivat jäädä hieman sitkeinä paloina häiritsevästi kastikkeisiin tai keittoihin.

Jos haluat esimerkiksi silkkisenpehmeää sosekeittoa ilman tomaatin kuoria, on järkevää kaltata tomaatit! Miten tomaattien kalttaus eli kuoriminen sitten onnistuu?

Katso videolta superhelppo tapa tomaattien kalttaamiseen!

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran toukokuussa 2022.