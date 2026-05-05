Verohallinnon pääjohtaja Markku Heikura kertoo suorat sanat Suomessa jylläävästä datakeskusbuumista. Heikura on antanut aiheesta haastattelun Hufvudstadsbladetille Lisäksi hän on kirjoittanut kannastaan Linkedinissä.

Verohallinnon pääjohtajan Markku Heikuran mukaan Suomen talous tarvitsee tulevaisuudenuskoa ja piristysruisketta, mutta myös realismia.

Heikuran kommenttien perusteella datakeskuksista ei tämänhetkisen tiedon pohjalta ole tulossa Suomen Eldoradoa. Eldorado on Etelä-Amerikkaa koskevissa taruissa esiintyvä myyttinen kultainen kaupunki.

Heikura kirjoittaa, että Suomessa toimivat datakeskukset tuottavat valtiolle tällä hetkellä hyvin vähän verotuloja.

– Joissain tapauksissa voidaan jopa sanoa, että verotulot ovat miinusmerkkisiä. Yksittäiset yritykset toimivat sinänsä lainsäädännön mukaisesti, mutta toimintamalli ei tuota tällä hetkellä juuri muita verotuloja kuin sinänsä tärkeää kiinteistöveroa, Heikura toteaa.

Nämä syövät valtion saamaa siivua

Pääjohtaja Heikuran mukaan konsernien sisäinen laskutus, myynti Suomen ulkopuolelle, investointien poistot ja arvonlisäveron palautukset syövät verotuottoja.

Heikura mainitsee kirjoituksessaan esimerkin.

”Suurin näkemämme verotuotto yhdestä datakeskuksesta on ollut 11 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen ALV‑palautus puolestaan on ollut 240 miljoonaa euroa. Kun vielä otetaan kuvaan mukaan datakeskusten vaikutukset sähköjärjestelmään ja muuhun teollisuuteen, mikään ei ole yksioikoista.”