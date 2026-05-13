Poliisi pyytää havaintoja Maskussa tapahtuneesta liikenneonnettomuudesta. Osallisena oli suojatiellä kulkenut lapsi.
Alakouluikäinen lapsi oli ollut ylittämässä suojatietä Myllymäentiellä Hemmingin koulun edustalla Maskussa perjantaina 8. toukokuuta kello 13.40, kun hän jäi auton töytäisemäksi.
Lapsi oli kulkenut suojatiellä polkupyöräänsä taluttaen. Hän ei loukkaantunut tilanteessa.
Lapseen osunut auto oli valkoinen Nissan Qashqai. Kuljettaja poistui paikalta pysähtymättä Seppäläntietä etelän suuntaan.
Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja pyytää etenkin auton kuljettajaa ottamaan yhteyttä poliisiin asian selvittämiseksi.
Myös muita tapahtuneen silminnäkijöitä pyydetään lähettämään tietonsa poliisille osoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.