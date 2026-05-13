Linda Lampenius saattoi tehdä pienen, mutta merkittävän eleen Euroviisujen semifinaalissa, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jari Peltola.
Linda Lampenius ja Pete Parkkonen lunastivat odotetusti paikan Euroviisujen finaaliin tiistaina käydyssä ensimmäisessä semifinaalissa.
Duo nousi lavalle varmoin ottein, eikä katsojille jäänyt epäselväksi mikä maa on kisojen ennakkosuosikki. Rennosti esiintynyt kaksikko näytti Euroopalle hiotun show'n.
Suomella on mahdollisuus voittaa Euroviisut ja siihen voi vaikuttaa muutama seikka.
Se, että Linda saa soittaa livenä todella kuuluu kappaleessa. Kun Lampeniuksen viulu kajahtaa ensimmäistä kertaa katsojien korville, ero aiempaan on selkeä. Liveviulu tuo esitykseen syvyyttä, herkkyyttä ja inhimillisyyttä.
Linda Lampenius sai erityisluvan soittaa viuluaan livenä.