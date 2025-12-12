EU:n valtiovarainministerit ovat sopineet kolmen euron tullimaksusta kaikille unionin ulkopuolelta tuleville, alle 150 euron arvoisille paketeille.
Tavoitteena on hillitä Temun kaltaisista verkkokaupoista tulevien pakettien valtavaa määrää.
Maksua aletaan periä heinäkuun alusta alkaen. Sitä peritään, kunnes alle 150 euron pakettien tullivapaus poistuu viime kuussa tehdyn päätöksen mukaisesti.
Viime vuonna tällaisia paketteja tuli EU:hun 4,6 miljardia, mikä tarkoittaa enemmän kuin 145 pakettia sekunnissa.