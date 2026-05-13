SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen sanoo kertoneensa rattijuopumuksestaan heti samana päivänä puolueen puheenjohtaja Antti Lindtmanille.

Räsänen kertoi tänään Facebookissa syyllistyneensä rattijuopumukseen huhtikuussa. Räsänen kommentoi asiaa lisää eduskunnassa.

– Kerroin seuraavana päivänä eduskuntaryhmän puheenjohtajalle Tytti Tuppuraiselle ja laajemmin eduskuntaryhmälle ja puoluejohdolle mahdollisimman nopeasti.

Räsänen kertoo hoitavansa jatkossa sellaisia tehtäviä, joihin ryhmä katsoo hänet sopivaksi. Kansanedustajan valtakirjaa hän sanoo käyttäneensä aktiivisesti ja käyttävänsä vastikään.

– Eihän tästä kukaan ole päätäni silitellyt. Tästä on vakava puhuttelu käyty Lindtmanin osalta.

Puhalsi 0,68 promillea

Räsänen kertoi olleensa ajamassa vapaa-ajan illanvietosta kotiin perjantaina yöllä 17. huhtikuuta. Hän pysähtyi poliisin ratsiaan Kehä 1:llä Espoossa.

Räsänen puhalsi 0,68 promillea.

– Olen pendelöinyt Lohjan ja Helsingin väliä useaan otteeseen. Olen pysähtynyt ratsiaan useamman kerran eikä aikaisemmin kärähdystä ole tapahtunut. Räsäsen mukaan asia ei tule myöskään toistumaan, Räsänen sanoi eduskunnassa.

– Kun on näin hävettävä virhe tapahtunut, alkaa epäilemään itseään, Räsänen sanoo.

Räsänen kertoo hyödyntäneen eduskunnan työterveyspalveluita selvittääkseen, onko hänellä alkoholin kanssa ongelmia. Tällaisia ongelmia ei ole havaittu, vaan kyse on Räsäsen mukaan yksittäistapauksesta.

Ehdokkaana ensi kevään vaaleissa

Räsäsen mukaan hän on kertonut lukemansa avoimesti ja jokainen huomaa, että illan aikana on tullut nautittua muutama liikaa ja tehty vakava arviointivirhe rattiin lähtemällä.