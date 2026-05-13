Ex-nyrkkeilijä Juho Tolppola ei ottele Ice Cage 7 -tapahtumassa Tampereella lauantaina.

Ice Cage tiedotti hetki sitten, ettei Tolppola nouse kehään vapaaottelija Abdul Husseinia vastaan. Husseinin kohtaa sen sijaan nyrkkeilijä Aapo Rovanperä. Kyseessä on nyrkkeilyottelu.

44-vuotiaan Tolppolan ja Husseinin, 28, ottelusta ehti nousta kohu, sillä Tolppola ei ole otellut yli vuosikymmeneen, minkä lisäksi hän on kärsinyt terveysongelmista.

Ice Cagen promoottori Max Hynninenkin tunnusti MTV Urheilulle miettineensä Tolppolan terveyttä.

– Mietin, että voiko se olla vaarallista, kun hänellä on (alla) niin paljon matseja. Mutta sitten niiden (Tolppolan) tiimi uskotteli minulle, että pelkään oman suojattini puolesta, mutta en minä kyllä pelkää "Abban" puolesta. Mietin, että olen valmis järjestämään tämän matsin, Hynninen kommentoi.

Nokia Arenassa lauantaina järjestettävä otteluilta on loppuunmyyty.