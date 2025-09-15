Vasemmistoliiton poliitikko Paco Diop kertoo MTV Uutisille, miksi spekuloi sionismin liittyvän Charlie Kirkin ja John F. Kennedyn murhiin.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi pyrkivä Paco Diop kirjoitti viikonloppuna Instagramin Tarinat-toiminnossa, että Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedyn murhan taustalla olisi ollut Kennedyn uskallus nousta sionismin agendaa vastaan.

Diop myös spekuloi, että yhdysvaltalaisen oikeistoaktivisti Charlie Kirkin ampumisen taustalla saattoi olla sionismi.

– On yleisesti tiedossa, että vuosien varrella ihmiset, heidän taustoistaan riippumatta, jotka ovat vastustaneet sionismin agendaa, on systemaattisesti eliminoitu. Tietojen mukaan jopa JFK on tapettu, koska hän uskalsi sanoa EI heille, Diop kirjoitti.

– Minua ei yllättäisi, jos myöhemmin todistetaan, että myös Kirk, jota en puolusta, olisi ollut sionismin uhri, Diop arvioi.

Sionismi on juutalainen kansallinen liike, joka alun perin tavoitteli juutalaisten oman valtion perustamista. Nykyisin se merkitsee Israelin valtion poliittista tukemista.

Diop on Turun kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Hän pyrkii vasemmistoliiton varapuheenjohtajaksi marraskuun puoluekokouksessa.

"Jokaisen on tärkeää pohtia itse, mihin uskoo"

MTV Uutiset kysyi Diopilta, mihin lähteisiin hän perustaa spekulaatiota sisältävän päivityksensä. Diop vastasi kirjallisesti.

– Haluan näyttää, että avoimia kysymyksiä on vielä paljon. On tärkeää käsitellä myös vaikeita aiheita, Diop toteaa.

Diop kirjoittaa vastauksessaan, että ihmisillä on oltava mahdollisuus kysyä ja kyseenalaistaa.

– Tähän asti niin sanottu luotettava tieto on usein tullut ylhäältä alas, mutta nyt on käynnissä muutos. Silti jokaisen on tärkeää pohtia itse, mihin uskoo ja mihin ei.

Miksi spekulointi murhan taustoilla?

31-vuotias oikeistoaktivisti Kirk ammuttiin viime keskiviikkona.

Viranomaiset eivät ole avanneet epäillyn ampujan Tyler Robinsonin motiiveja vielä laajasti, mutta heidän mukaansa Robinson on ollut poliittisesti vahvasti Kirkin näkemyksiä vastaan.

Esimerkiksi sionistisesta motiivista viranomaiset eivät ole puhuneet mitään. Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kirjoitti heti Kirkin kuoltua tämän olleen Israelin todellinen ystävä.

MTV Uutiset kysyi Diopilta, mitä hän ajattelee omasta roolistaan esittäessään väitteitä Kirkin surman taustoista, vaikka motiiveista ei ole vielä julkista tietoa.

Diop korostaa, ettei hänen roolinsa ole nimetä syyllisiä.

– En väitä tietäväni motiivia, mutta on perusteltua kysyä avoimia kysymyksiä, Diop toteaa.

– Kirk nosti esiin asioita, jotka haastavat virallisia kertomuksia, esimerkiksi Gazasta ja [Jeffrey] Epsteinista. Siksi hänestä tuli joillekin epämiellyttävä totuudenpuhuja.

"Israelilla salaisia tavoitteita jo 1960-luvulla"

Yhdysvaltojen presidentti John F. Kennedyn murhasta vuonna 1963 on jäänyt elämään lukuisia yleisesti salaliittoteorioina pidettyjä käsityksiä, joista yksi on se, että murhan taustalla olisi ollut Israel.

Virallisessa tutkinnassa ei aikanaan todettu, että Kennedyn ampuneella marxilaisella Lee Harvey Oswaldilla olisi ollut sionistisia motiiveja.

MTV Uutiset kysyi Diopilta, miten hän on vahvistanut Kennedyn murhasta esittämänsä väitteet. Mistä hän tietää, ettei kyseessä ole salaliittoteoria?

Diop nostaa esille Kennedyn ja Israelin johtajien välisen kirjeenvaihdon vuodelta 1963, josta käy ilmi, että Kennedy painosti Israelia sallimaan tarkastuksen Dimonan ydinlaitoksessa.

Dimonan ydinlaitos on Israelin salaisen ydinaseohjelman plutoniumia tuottava keskus, jota yhdysvaltalaiset tarkkailivat 1960-luvulla.

– Kennedy vastusti Israelin ydinohjelmaa. Tämä näkyy kirjeissä ja muistiinpanoissa. Koska Kennedy painosti Israelia ja Lee Harvey Oswald sanoi itse ”I’m just a patsy”, ”olen vain syötti”, on mielestäni järkevää kysyä, oliko muitakin toimijoita mukana. Tämä on oma pohdintani, ei virallinen totuus.

– En väitä tietäväni kaikkea. On tärkeä erottaa faktat ja tulkinnat. Dimonan ydinohjelmasta on julkisia asiakirjoja, jotka osoittavat, että Israelilla oli salaisia tavoitteita jo 1960-luvulla.

– Kun tällaisia faktoja on, on ymmärrettävää, että ihmiset kysyvät myös JFK:n murhan taustoista.

Diop korostaa vastustavansa rasismia ja kaikenlaista vihapuhetta.

Vaikeistakin asioista on Diopin mukaan voitava puhua faktoihin perustuen.