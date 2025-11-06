Ano Turtiaisen muutto Venäjälle ei tullut täytenä yllätyksenä Turtiaisen entisille kansanedustajakollegoille. Turtiainen muistetaan räikeistä kommenteista sekä radikalisoitumisesta korona-aikana.

Juvalainen Ano Turtiainen valittiin eduskuntaan perussuomalaisten listalta huhtikuussa 2019.

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän nykyinen puheenjohtaja Jani Mäkelä ei tuntenut Ano Turtiaista kovin hyvin, vaikka molemmat ovat kotoisin Kaakkois-Suomen vaalipiiristä.

– Kyllä hän oli varsin jyrkkä näkemyksiltään ja mielipiteiltään alun perinkin. Ano oli oman tiensä kulkija. Radikalisoituminen koronan ja Venäjän merkeissä tapahtui varmaan juuri epidemian aikaan, muistelee Mäkelä MTV Uutisille.

Turtiainen uskoi koronaan liittyviin salaliittoteorioihin ja oli hyvin rokotekriittinen. Hän vastusti kaikkia koronarajoitteita voimakkaasti.

Itsekin räikeistä somekommenteistaan tunnettu Mäkelä on sitä mieltä, että Turtiaisen kommentit olivat liian yliampuvia.

– Hän kirjoitti epämääräisiä kommentteja, jotka eivät olleet enää hyvän maun mukaisia, meidänkään (perussuomalaisten) näkökulmasta.

– Tämä tapahtuma, joka johti hänen erottamiseensa, ei ollut suinkaan ensimmäinen, vaan kolmas tai neljäs vakava episodi, sanoo Mäkelä.