Painajainen huvipuistossa: Laite romahti alas 15 metristä Intiassa

Länsi-Intiassa sijaitsevassa huvipuistossa sattui myöhään sunnuntaina järkyttävä onnettomuus.
Navsarin kaupungissa koettiin viikonlopun päätteeksi kauhunhetkiä, kun huvipuiston laitteeseen tuli hengenvaarallinen toimintahäiriö.
Noin 15 metrin korkeudessa istuneet ihmiset odottivat innoissaan laskeutumista, kun huvilaite syöksyikin yhtäkkiä maahan, kauhistuneiden huutojen kaikuen ympärillä.
Paikallisten viranomaisten mukaan ainakin neljä henkilöä loukkaantui putoamisessa vakavasti. Heidät kuljetettiin välittömästi sairaalahoitoon.
Laitteen kyydissä oli onnettomuushetkellä kaksitoista ihmistä.
Viranomaisten mukaan tutkinnassa on, oliko laite saanut vaaditut tarkastus- ja käyttöluvat.
