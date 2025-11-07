Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä ei avannut Iltalehdelle muutosneuvottelujen sisältöä tai tavoitteita.

Linnanmäki ja sen omistava Lasten Päivän Säätiö aloittaa maanantaina muutosneuvottelut, kertoo Iltalehti. Asian vahvistaa lehdelle Linnanmäen toimitusjohtaja Satu Järvelä.

Järvelä ei avaa neuvottelujen sisältöä tai tavoitteita.

– Tuntuisi epäreilulta työntekijöitämme kohtaan, kun he ovat vasta saaneet kutsun neuvotteluihin, että työnantaja listaa asioita, mitä voitaisiin ehkä lähteä tavoittelemaan neuvotteluissa, hän sanoo Iltalehdelle.

Toimitusjohtajan mukaan taustalla ei ole taloudellinen tilanne, vaan perustajajärjestöjen avustuksiin kohdistuvat leikkaukset, joiden vuoksi Linnanmäen keräämien varojen osuus korostuu entisestään.

Järvelä kertoo Iltalehdelle, että lokakuussa päättynyt huvipuistokausi oli taloudellisesti edellisvuoden tasolla.