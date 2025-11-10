Poliisi ei epäile rikosta Tykkimäen sisäleikkipuistossa tapahtuneessa onnettomuudessa Kouvolassa.
Lapsi loukkaantui vakavasti törmättyään toiseen lapseen lauantaina trampoliinialueen volttimontussa vaahtomuovimeressä.
Lapsi vietiin sairaalaan. Poliisin mukaan lapsi voi jo paremmin.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan selvittäneensä onnettomuutta ja todenneensa, ettei asiasta ole syytä aloittaa tutkintaa.
Sisäleikkipuisto sijaitsee Kouvolan Prisman yhteydessä, ja se on osa Tykkimäki-huvipuistoja.
