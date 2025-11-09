MTV tavoitti sunnuntaina sekä huvipuistopäällikön että Kaakkois-Suomen poliisin asian tiimoilta.
Lapsi loukkaantui lauantai-iltapäivällä Kouvolassa sijaitsevassa sisäleikkipuistossa. Onnettomuus tapahtui trampoliinialueen volttimontussa.
Sisäleikkipuisto sijaitsee Kouvolan Prisman yhteydessä, ja se on osa Tykkimäki-huvipuistoja.
Sisäleikkipuistossa on trampoliinien lisäksi myös isommille lapsille suunnattuja aktiviteetteja.
Loukkaantuminen on poliisin alustavien tietojen mukaan ollut vakava, ja lapsi kuljetettiin sairaalaan.
Tykkimäen huvipuistopäällikön mukaan tapauksen tutkinta on vielä kesken.
– Meillä ei tässä kohtaa ole antaa lisätietoa. Meillä on meidän prosessimme mukainen tapaturmatutkinta menossa, huvipuistopäällikkö Pilvi Serola kertoo.
Serola arvioi tutkinnan valmistuvan ensi viikon alkupuolella.
MTV tavoitti myös Kaakkois-Suomen poliisin tapauksen tiimoilta. Poliisin mukaan tapauksesta tiedotetaan lisää vasta maanantain puolella.