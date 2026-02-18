Toimittaja Mattiesko Hytönen kertoo sairastaneensa eturauhasyövän.
Toimittaja ja televisiopersoona Mattiesko Hytönen paljastaa tuoreessa romaanissaan sairastuneensa eturauhassyöpään. Asiasta kertovat Iltalehti ja Seiska.
82-vuotiaan Hytösen esikoisromaani Kuusi viiltoa (Aviador) julkaistaan helmikuussa.
Iltalehden mukaan Hytösellä todettiin eturauhassyöpä vuonna 2019. Tuolloin myös hänen romaaninsa sai alkunsa.
Hytönen kertoo kirjassaan, kuinka diagnoosista päädyttiin eturauhasen poistoon ja kuinka elämä jatkui virtsankarkailuineen.
Iltalehden mukaan Hytönen selätti lopulta eturauhassyövän ja vaikka toipilasaika oli pitkä.
Kirjailija on jälleen palannut sairautensa jälkeen kuntosalille, jossa hän käy jopa kuutena päivänä viikossa.