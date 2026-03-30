Eristys Luumäellä jatkuu vielä tämän ja huomisen päivän ajan.
Viranomaiset ovat tehneet tänään Kouvolassa räjäytyksiä, jotka liittyvät eilen Kouvolan seudulle pudonneisiin drooneihin.
Alueella olleet eristykset on nyt purettu ja asukkaat pääsevät taas liikkumaan vapaasti.
Poliisi kertoi aiemmin tänään, että viranomaiset räjäyttivät Kouvolan pohjoispuolelle pudonneen droonin myöhään eilen illalla.
Tutkinta Luumäelle jatkuu
Poliisi kertoo maanantaina, että tutkintatoimet ja alueen eristys Luumäellä jatkuvat tämän ja huomisen päivän ajan.
Poliisi muun muassa selvittää, onko Luumäelle eilen sunnuntaina pudonnut drooni räjähtänyt.
Kaakkois-Suomeen putosi eilen kaksi droonia, yksi Kouvolan pohjoispuolelle ja toinen Luumäelle. Kouvolan pohjoispuolelle pudonnut drooni tunnistettiin ukrainalaiseksi AN-196-drooniksi.