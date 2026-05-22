Lukuisia kertoja ihmisten asuntojen lähellä vieraillut karhu on lopetettu Äänekosken Kalaniemessä, poliisi kertoo.
Keski-Suomessa useita hälytystehtäviä aiheuttanut karhu on lopetettu Äänekosken Kalaniemessä. Poliisi kertoo saaneensa karhusta useita hälytystehtäviä vain toukokuun aikana.
Ilmoitusten mukaan karhu vieraili ihmisten pihoissa ainakin kuusi kertaa, ja niiden lisäksi petoyhdyshenkilö sai eläimestä kahdeksan erillistä havaintoa. Havaintoja tehtiin myös päiväsaikaan, ja niiden perusteella poliisi epäilee karhun menettäneen merkittävästi ihmisarkuuttaan.
Poliisi teki karhusta karkotuspäätöksen, ja riistanhoitoyhdistys onnistui poliisin mukaan karkotustoimissa kolme kertaa. Karhun käytös ei karkotuksista kuitenkaan muuttunut, vaan eläin palasi takaisin ja jatkoi toimintaansa.
Poliisi konsultoi Luonnonvarakeskuksen asiantuntijoita, joiden mukaan alkuperäiselle ongelma-alueelle palaavan karhun käytökseen ei voida enää vaikuttaa uudella karkotuksella.
Poliisi täsmentää, että sillä on lain mukaan viimesijaisena keinona lopettaa eläin, joka aiheuttaa vaaraa ihmisen hengelle ja terveydelle tai huomattavaa vahinkoa omaisuudelle taikka vakavasti vaarantaa liikennettä.
Riistanhoitoyhdistys sai karhusta ilmoituksen Äänekoskella talon roska-astioilla torstai-iltana kello 20 jälkeen. Suurriistayhdyshenkilöt lopettivat karhun poliisin määräyksestä perjantain puolella.