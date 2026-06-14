Australia otti ennakko-odotuksiin nähden aavistuksen yllättävän 2–0-voiton Turkista MM-jalkapallon varhaisaamun ottelussa.

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11.6.–19.7. MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.

Joukkueiden lähtökohtia pidettiin suhteellisen tasaisina, mutta vaaka kallistui ennakkoon hyppysellisen Turkin puoleen.

Australia ei kuitenkaan ennakoista piitannut. Se pelasi ennakkoluulottomasti ja erittäin sitoutuvasti puolustaen. Tilastot tukevat yllätysvoittoa, sillä Turkki piti palloa yli 70-prosenttisesti ja laukoi tuplasti enemmän.