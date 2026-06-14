Miehen katsottiin olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa.
Suomessa asuva mies tuomittiin tällä viikolla Belgiassa 12 vuodeksi vankilaan toiminnasta terroristijärjestö Isisissä, kertoo Helsingin Sanomat.
Oikeus katsoi miehen olleen yksi johtajista kansainvälisessä terroristisolussa, joka suunnitteli räjähdeiskua ja rahoitti terrorismia.
Helsingin Sanomien mukaan keskusrikospoliisi epäilee viittä Suomessa asuvaa miestä Belgiassa tuomitun miehen avustamisesta.
Helsingin Sanomat tapasi miehistä neljä Helsingin Mellunmäessä. Miehet kiistävät lehdelle syyllistyneensä rikokseen.