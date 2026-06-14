Kesäkuun alussa astui voimaan lakimuutos, jonka myötä avio-oikeudella on määräaika.

1.6.2026 voimaan astuneen lakimuutoksen myötä avio-oikeus voi jatkossa vanhentua.

Lakimuutos tarkoittaa, että avio-oikeus vanhentuu, kun avioliiton tai rekisteröidyn parisuhteen päättymisestä on kulunut kymmenen vuotta, Digi- ja väestötietovirasto kertoo tiedotteessaan.

Jos omaisuuden jakoa ei tehdä ajoissa avioeron jälkeen, oikeus entisen puolison omaisuuteen voi siis päättyä kokonaan avioeron jälkeen.

Mitä avio-oikeus tarkoittaa?

Avio-oikeus tarkoittaa sitä, että puolisoilla on oikeus saada puolet puolisoiden yhteenlasketusta omaisuudesta avioliiton päättyessä, mikäli avioehtoa ei ole. Avioehdolla avio-oikeuden voi sulkea pois kokonaan tai osittain.

Uuden lain myötä avio-oikeus vanhentuu nyt 10 vuoden kuluttua avioeropäätöksestä tai avioliiton kumoamisesta. Jos liitto päättyy puolison kuolemaan, avio-oikeus ei vanhennu.

Millainen on reilu avioehto? Juttu jatkuu videon alla.

10:00