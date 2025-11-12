Siuntiossa tallentui videolle suden lounashetki työmaa-alueen edustalla.
Pickalan golfkentällä rakennushommissa ollut Tuukka Mönttinen havahtui tiistaina erikoiseen näkyyn kesken työpäivän.
– Aamulla katselin viereiselle pellolle, että miten tuo "toinen peura" tuota toista peuraa tökkii, kunnes tajusin, ettei siinä ole kahta peuraa, kaivinkoneen kuljettajana golfkentällä työskentelevä Mönttinen kertoo.
Tuukan edessä olikin peuran saalistanut susi, joka lounasti kaikessa rauhassa. Hän kertoo, että susi ei tuntunut piittaavan ihmisten läsnäolosta.
– Lopulta susi söi saalistaan noin viiden minuutin ajan ja poistui sitten rauhallisesti paikalta syvemmälle metsään.