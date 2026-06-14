Maassa asuu hieman yli yhdeksän miljoonaa ihmistä.
Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestys maan asukasluvun rajoittamisesta enintään 10 miljoonaan vuoteen 2050 mennessä.
Sveitsissä asuu hieman yli yhdeksän miljoonaa ihmistä. Määrän ennustetaan nousevan noin 10,5 miljoonaan vuoteen 2055 mennessä. Ulkomaalaisten osuus maan asukasluvusta on lähes 28 prosenttia.
Ehdotuksen takana on maan suurin puolue, oikeistolainen ja maahanmuuttovastainen Sveitsin kansanpuolue SVP. Enemmistö muista puolueista vastustaa ehdotusta.