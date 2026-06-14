19-vuotias virolaiskuljettaja Jaspar Vaher järjesti melkoisen sensaation Jyväskylän SM-rallissa lauantaina viemällä voiton Esapekka Lapin nenän edestä.

Maaliskuussa 19 vuotta täyttänyt Vaher kilpailee vasta ensimmäistä kauttaan nelivetoautolla ja on osoittanut nopeasti vauhtinsa. Virolainen ajoi vuoden ensimmäisen voittonsa Pozoblanco-rallissa Espanjassa toukokuun alussa ja oli lähellä ykköstilaa myös Ruotsin EM-rallissa, mutta homma tyssäsi ulosajoon johtopaikalta kisan päätöspäivänä.

Heti talvikaudella Toyotan haastajaohjelmaan kuuluva Vaher säväytti kakkostilallaan Riihimäen SM-rallissa. Nyt tuli ensimmäinen iso voitto, kun taakse jäivät muun muassa Lappi ja Mikko Heikkilä.

Voitto SM-rallista irtosi lopulta 5,6 sekunnin erolla ennen Lappia. Kisan jälkeen ero supistui vielä 1,6 sekuntiin, kun Vaher sai aikarangaistuksen ajettuaan neljä kilometriä tunnissa liian kovaa virtuaalishikaanissa kuudennella erikoiskokeella.

– Täytyy myöntää, että hyvältä tuntuu. En osannut odottaa tällaista tulosta. Varsinkaan aamun lenkillä emme olleet mitenkään kovin nopeita, mutta taistelussa kuitenkin. Nelospätkällä onnistuimme tekemään ison eron, ja sitten yritimme vain pitää sen, Vaher sanoi MTV Urheilulle.

– En ollut kyllä kovinkaan varma, että onnistuisin pitämään johtoasemani, mutta jotenkin onnistuimme siinä.

Vielä viime vuonna Vaher kisasi Lancian Rally4-autolla, mutta nyt alla on monta pykälää tehokkaampi Toyotan GR Yaris Rally2 -kilpuri. Vaher on kiistatta melkoinen löytö Toyotan haastajaohjelmaan ja myös ensimmäinen ei-japanilainen kuski, joka on porukkaan valittu.

Ruotsin EM-rallin pettymys toukokuussa oli nuorelle miehelle iso, mutta nyt tuli balsamia haavoille. Ruotsissa voittoon ajoi lopulta Heikkilä, jonka Vaher pystyi tällä kertaa lyömään. Myös MM-rallivoittaja Lapin peittoaminen oli kiistatta iso sulka hattuun.

– Totta kai tämä tuntuu nyt entistäkin paremmalta, mutta en osannut odottaa Ruotsissakaan sellaista vauhtia. Sitten tuli kuitenkin virhe. Oli tämä ralli myös kaksi kertaa lyhyempi, mutta viikonloppu oli silti puhdas ja näytimme hyvää vauhtia. Meidän on oltava tyytyväisiä, Vaher summasi.