Krista Siegfrids ihastuttaa syksyllä Masked Singer Suomi -ohjelmassa.

Laulaja Krista Siegfrids on yksi Masked Singer Suomi -ohjelman etsivistä. Ohjelman juontaa Ile Uusivuori ja vakioetsivinä Siegfridsin lisäksi toimivat Janne Kataja ja Benjamin. Lisäksi joka viikko jaksoissa nähdään yksi vieraileva etsivä.

Masked Singer alkaa Maikkarilla lokakuussa.MTV OY / Saku Tiainen

Siegfrids oli itse mukana ohjelmassa Taikahattu-hahmona vuonna 2020. Laulaja on mielissään uudesta pestistä, kun saa olla suositussa ohjelmassa uudessa roolissa.

– Ensin sain olla maskin takana ja nyt olen tällä puolella, mutta tämä puoli on vaikeampi. Se on tosi vaikeaa arvata äänen perusteella tai kun tulee vihjeitä, mutta ne vihjeet voivat olla huijauksia. Se on paljon vaikeampaa mitä ehkä odotin, Siegfrids kertoi ohjelman kuvauksissa.