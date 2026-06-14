Ruotsalainen Stora Tuna OK voitti tänä vuonna Kotkassa järjestetyn suunnistuksen Jukolan viestin seitsemännen kerran peräkkäin ja kohensi näin jo ennestään omissa nimissään ollutta voittoputkiennätystä. Vuodesta 1949 lähtien juostun suurviestin kaikkien aikojen voittotilastossa ruotsalaisseura nousi nyt yksinään toiselle sijalle.
Stora Tuna saa kiittää voitostaan ankkurinaan juossutta Viktor Svenskiä, joka lähti 15,9 kilometrin päätösosuudelle neljäntenä, liki kolmen minuutin päässä Helsingin Suunnistajien Tuomas Heikkilästä.
Svensk nousi aivan kärjen kantaan jo ensimmäisillä kilometreillä, mutta voittotaistelu ratkesi vasta ankkuriosuuden loppuvaiheilla. Maalissa eroa Svenskin ja Heikkilän välillä oli vain 12 sekuntia.
Myös kolmanneksi sijoittunut norjalainen Nydalens SK (+0.27) ja neljänneksi sijoittunut ruotsalainen IFK Göteborg (+0.46) suorittivat maalileimauksen alle minuutin päässä voittajista.
Stora Tunan joukkueessa juoksivat Viktor Svenskin lisäksi järjestyksessä Olle Kalered, Ville Johansson, Joakim Svensk, Jesper Svensk, Emil Svensk ja Henrik Johannesson.
Tästä seitsikosta kaikki paitsi Johansson ovat olleet mukana seuran kaikissa seitsemässä Jukola-voitossa. Johansson korvasi neljässä ensimmäisessä voitossa mukana olleen Anton Sjökvistin kaksi vuotta sitten Kauhavalla.
Kaikkien aikojen tilastossa Stora Tuna jätti nyt taakseen kuuden voiton Kalevan Rastin ja norjalaisen Halden SK:n. Helsingin Suunnistajat on ykkösenä kahdeksalla voitollaan. Niistä viimeisin on vuodelta 1970.
Ensi vuonna Jukolan viesti järjestetään Vuokatissa.