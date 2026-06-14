Ukraina on tehnyt laajan droonihyökkäyksen eri puolille Venäjää.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on vahvistanut Ukrainan tekemät laajat iskut eri puolille Venäjää.

Ukraina on tehnyt Venäjän mukaan massiivisen droonihyökkäyksen Moskovan pohjoispuolella sijaitsevalle Jaroslavlin alueelle. Isku osui polttoainevarastoon, joka leimahti tuleen.

Iskusta kertoo alueen kuvernööri Mihail Jevrajev venäläiselle uutistoimisto Tassille.

Jevrajevin mukaan hyökkäys saatiin torjuttua, mutta tuhoutuneen droonin tai droonien osat osuivat polttoaineen varastointilaitoksiin. Kuolinuhreja ei kuvernöörin mukaan ole.

– Jos löydätte alueelta droonien osia, älkää lähestykö niitä tai käyttäkö matkapuhelimia niiden lähellä. Siirtykää turvalliselle etäisyydelle ja ilmoittakaa välittömästi niiden sijainti, Jevrajev ohjeisti.

Ukraina iski lukuisiin kohteisiin

Viime yönä Ukrainan asevoimat iski venäläismedian mukaan myös Belgorodin alueelle yli 50 kertaa.

Alueen kuvernöörin Aleksandr Shuvajevin mukaan neljä ihmistä loukkaantui yöllisissä iskuissa.

Myös Venäjän Temryukin sataman meriterminaalissa syttyi tulipalo ukrainalaisiskujen seurauksena. Palo on venäläismedian mukaan saatu sammutettua.

Tiedossa ei ole, kuinka monella droonilla Ukraina iski. Ukrainan armeija ja SBU-turvallisuuspalvelu tiedottivat, että ukrainalaiset droonit osuivat yön aikana useisiin kohteisiin Venäjällä – öljy- ja kaasuterminaaliin Venäjän Krasnodarin alueella sekä öljynjalostus- ja pumppauslaitokseen Volgogradin alueella.