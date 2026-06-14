Bakari Diarra on kehitellyt nimivaihtoehtoja käytettäväksi niille, joiden korvaan hänen vaatebrändinsä nimi kuulostaa liian rajulta.

Vaatesuunnittelija Bakari "Baka" Diarra on tullut tunnetuksi vuonna 2020 perustamansa Vitunleija-vaatemerkin myötä.

Diarran ura vaatteiden parissa alkoi kirpputorilöytöjen myymisenä eteenpäin, jonka jälkeen hän alkoi tuunata ja kustomoida käytettynä ostamiaan vaatteita. Hiljalleen kuvioihin tuli mukaan myös omien vaatteiden suunnitteleminen.

Tänä päivänä Vitunleija-brändi nauttii erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten suosiota. Diarra muistaa edelleen päivän, jolloin vaatemerkin kasvanut suosio näyttäytyi hänelle ensimmäistä kertaa konkreettisesti.

– Se oli meidän ensimmäinen, todella onnistunut pop-upimme. Muistan, että pop-up-liikkeen jono oli ihan täynnä kaksi tuntia ennen kuin avasimme. Menin hakemaan työporukallemme pitsaa ja kun tulin takaisin, paikalla oli yli sata ihmistä. Ajattelin, että herranjumala. Olin aivan äimän käkenä, hän kertasi MTV Uutisten haastattelussa Finnish Fashion Awards -tilaisuudessa.

Bakari Diarra kuvattuna vuonna 2024.ATTE KAJOVA

Brändin nimi voi kuulostaa monen korvaan karskilta, eivätkä jotkut lausu sitä mielellään. Diarra on kohdannut tällaisia tilanteita.

– Sanotaan, että joidenkin äidit soittavat asiakaspalveluumme. He sanovat, että "Moi, onko puhelimessa se... kröhöm-leija?". Se on minusta hauskaa, hän nauroi.