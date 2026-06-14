Merijalkaväen kommandot nousivat alukseen yhdessä viranomaisten kanssa.
Britannian asevoimat pysäytti sunnuntaina Venäjän varjolaivastoon kuuluvan öljytankkerin, joka yritti kulkea Englannin kanaalin kautta, kertoo Reuters.
Alus on tälläkin hetkellä pysäytettynä Englannin kanaalissa, näyttää Marinetraffic-sivusto.
Puolustusministeriön mukaan kuninkaallisten merivoimien kommandot ja kansallisen rikostutkintaviraston viranomaiset nousivat Smyrtos-alukseen. Alus esiintyy myös nimellä Myrtos. Alus seilaa Kamerunin lipun alla.
Alusta pidetään Britannian etelärannikon edustalla, ja sitä valvotaan tutkinnan ajan.
Viranomaisten mukaan operaatio toteutettiin Britannian aluevesillä kotimaisten ja kansainvälisten lakien mukaisesti.
Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo määränneensä aluksen pysäyttämisen.
– Tämä onnistunut operaatio on jälleen yksi isku Venäjälle ja muistuttaa niitä, jotka ruokkivat Putinin sotaa Ukrainassa, ettei heidän anneta piiloutua, Starmer sanoi viestipalvelu X:ssä.