Trump on kymmeniä kertoja sanonut sopimuksen olevan lähes valmis, mutta palannut sen jälkeen uhkailemaan Irania.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Yhdysvallat ja Iran ovat allekirjoittamassa rauhansopimuksen tänään sunnuntaina. Trump kertoi asiasta omalla Truth Social -alustallaan.
Trumpin mukaan sopimuksen allekirjoittaminen johtaisi Hormuzinsalmen avaamiseen uudelleen kaikelle liikenteelle. Salmi on ollut kuukausien ajan pääosin suljettuna, mikä on vaikuttanut voimakkaasti esimerkiksi energian hintoihin.
Trump myös kehui Yhdysvaltojen nykyistä suhdetta Iraniin. Trumpin mukaan sopimus asettaa esteen Iranin mahdollisuuksille kehittää ydinase.
Iranin vallankumouskaarti on kiistänyt, että sopimus allekirjoitettaisiin sunnuntaina ja arvosteli Trumpin painostusta, kertoo CNN.
Pakistanin pääministeri Shehbaz Sharif puolestaan sanoi lauantaina, että maa valmistautuu sähköiseen allekirjoittamiseen vuorokauden sisällä.
Hänen mukaansa sopimusta seuraisivat tekniset neuvottelut ensi viikolla.
Trump on toistuvasti sanonut sopimuksen olevan lähes valmis, mutta palannut sen jälkeen uhkailemaan Irania uusilla iskuilla.