Ahvenet ovat uiskennelleet kirkasvetisessä lammessa jo lähes viisi vuotta.
Ylivieskassa asuva Johanna Kuki pudotti lähes viisi vuotta sitten kalastusreissulta saamansa viisi ahventa itse kaivettuun ja kirkasvetiseen lähdevesilampeen vanhempiensa luona.
Nyt lammessa uiskentelevat ahvenet ovat kesyyntyneet niin, että niitä voi ruokkia kädestä, silitellä ja nostaa jopa käteen.
– Uimaankin kun menee, niin vieressä uivat eivätkä yhtään pelkää, Kuki kertoo MTV Uutisille puhelimitse.
Ahvenet ovat vuosien varrella myös lisääntyneet, ja nyt pieniä poikasia uiskentelee lammessa useampi parvi.
– Poikaset lähtevät karkuun uimaan, mutta isommat kiertävät aina mukana, jos itsekin lähtee kiertämään.
Kukin mukaan lampi on parisen metriä syvä ja kooltaan noin 25 x 45 metriä.
Voiko ahven kesyyntyä?
Soitimme Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijalle Tapio Keskiselle ja kysyimme ahventen käyttäytymisestä.
– Kyllähän kalat oppivat siinä missä muutkin eläimet. Ne oppivat nopeasti yhdistämään ihmisen altaan reunalla ruokaan, Keskinen sanoo.
Pudottaessaan ahvenet lampeen reilu neljä vuotta sitten Kuki kertoo, ettei tuolloin tullut ajatelleeksi, että se voisi olla luvanvaraista.
– Ei silloin hoksattu, että se voisi olla laitonta. Nykyään en enää niin tekisi, Kuki kertoo.
Lähtökohtaisesti tarvitaan ELY-keskuksen lupa, jos aikoo istuttaa vesistöön lajia, jota siellä ei ennestään ole, kertoo Keskinen.
Ahvenilla hyvät oltavat
Suureen rikkeeseen Kuki ei ole Keskisen mukaan kuitenkaan syyllistynyt.
– Koska ahventa esiintyy lähes kaikissa vesistöissä Suomessa, sen istuttaminen ei ole siinä mielessä kiellettyä, Keskinen sanoo.
Keskinen arvelee kuulemansa perusteella, että ahvenilla hyvät oltavat.
– Ilmeisen hyvin voivat siellä.
Kuki kertoo, että kalojen kehittymistä ja kasvamista on ollut mielenkiintoista seurata.
– Nyt on huomannut, kuinka nopeasti kala kasvaa, kun sen kehitystä on päässyt seuraamaan, Kuki sanoo.
Katso videolta jutun alusta, miten kesyjä ahvenia lammessa uiskentelee.
