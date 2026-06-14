Brasilialle rajua kritiikkiä MM-avauksen jälkeen: "Luulin, että hän oli humalassa"
2:59Brasilia ja Marokko tasuriin – Viniciukselta komea maali
Julkaistu 14.06.2026 12:08
Mikko Hyytiä
Brasilia aloitti jalkapallon MM-kisat 1–1-tasapelillä Marokkoa vastaan. Vaikka ottelusta oli jo ennakkoon perusteltua odottaa tasaista ja ottelutapahtumiin nähden tulos oli vähintäänkin ansaittu, Brasilian otteet ovat kirvoittaneet kritiikkiä.
Marokko aloitti ottelussa maalinteon, kun Ismael Saibari vei joukkueensa johtoon 21. minuutin kohdalla. Brasilian kuitti tuli kymmenisen minuuttia myöhemmin Vinicius Juniorin viimeisteltyä tasoituksen ja samalla ottelun loppulukemat.
Brasilian pelaamisessa puhuttivat varsinkin lukuisat pallonmenetykset ensimmäisellä puoliajalla. Myös Marokon maali syntyi sellaisen jälkeen käynnistetystä vastahyökkäyksestä.
Rajuimmin sanankääntein kuvattiin viime vuodet Valioliigassa West Hamin riveissä pelanneen, tammikuussa takaisin Brasiliaan Flamengon paitaan palanneen Lucas Paquetan otteita.
– Luulin, että hän oli humalassa 45 minuuttia, ruotsalaisen SVT:n asiantuntijana toimiva Bojan Djordjic sanoi.
1980–1990-luvuilla Brasilian maajoukkueessa pelannut Neto kutsui ESPN:n mukaan Paquetaa "hyödyttömäksi". Ex-keskikenttäpelaaja kohdisti kritiikkinsä myös Casemiroon ja etenkin päävalmentaja Carlo Ancelottiin.
– Ancelotti on vitsi. Hän valitsi joukkueen huonosti. Kuinka kauan olen sanonut, että Casemiro ei ole riittävän hyvässä kunnossa pelatakseen jalkapalloa? Ancelotti on uskomaton. Hänellä ei ole mitään näkemystä vaihtopelaajien käytöstä.
Vuosina 2007–2013 Brasilian maajoukkueessa pelanneen Lucas Leivan mukaan Brasilia ei saanut keskikenttää hallintaansa, ja hänen syyttävä sormensa osoitti Casemiron suuntaan.
– Mielestäni Casemiro on oikea pelaaja paikalleen, mutta näytti, että hän oli aina myöhässä tilanteissa, Leiva sanoi CBS:n haastattelussa.
Manchester Unitedissa kelpo kauden pelanneen Casemiron roolista puhuttiin myös MTV:n studiossa, jossa Brasilian kysymysmerkiksi nostettiin laitojen puolustaminen. Tässä yhteydessä MTV Urheilun asiantuntija Juho Rantala vei keskustelun myös 34-vuotiaaseen keskikenttäpelaajaan.
– Kuinka paljon Casemiro ehtii huippupelaajia vastaan? Jos tilanne tulee lähelle, Casemiro hoitaa, mutta isojen tilojen puolustaminen on tosi vaikeaa.
– Kahdeksan kuukautta sitten olisin ollut valmis siihen, että Casemirolla ei ole käyttöä. Nyt on hyvä kausi takana. Hän on ansaitusti joukkueessa, ja kun peli on oikean tyylinen, hän edelleen hoitaa puolustustehtävät todella luotettavasti.
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