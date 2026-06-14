Brasilialle rajua kritiikkiä MM-avauksen jälkeen: "Luulin, että hän oli humalassa"

Brasilialle rajua kritiikkiä MM-avauksen jälkeen: "Luulin, että hän oli humalassa"

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– Ancelotti on vitsi. Hän valitsi joukkueen huonosti. Kuinka kauan olen sanonut, että Casemiro ei ole riittävän hyvässä kunnossa pelatakseen jalkapalloa? Ancelotti on uskomaton. Hänellä ei ole mitään näkemystä vaihtopelaajien käytöstä.

Vuosina 2007–2013 Brasilian maajoukkueessa pelanneen Lucas Leivan mukaan Brasilia ei saanut keskikenttää hallintaansa, ja hänen syyttävä sormensa osoitti Casemiron suuntaan.

– Mielestäni Casemiro on oikea pelaaja paikalleen, mutta näytti, että hän oli aina myöhässä tilanteissa, Leiva sanoi CBS:n haastattelussa.

– Kuinka paljon Casemiro ehtii huippupelaajia vastaan? Jos tilanne tulee lähelle, Casemiro hoitaa, mutta isojen tilojen puolustaminen on tosi vaikeaa.

– Kahdeksan kuukautta sitten olisin ollut valmis siihen, että Casemirolla ei ole käyttöä. Nyt on hyvä kausi takana. Hän on ansaitusti joukkueessa, ja kun peli on oikean tyylinen, hän edelleen hoitaa puolustustehtävät todella luotettavasti.