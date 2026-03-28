MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

– On pelottavaa ajatella, että koira olisi voinut niellä terävän muovinpalan, joka olisi voinut aiheuttaa sille vakavia terveysriskejä, kuten tukehtumisen, suolistotukoksia tai sisäisiä vaurioita, Tiia sanoo.

Muovinpala löytyi Coop-merkin pateesta, joka sisältää nautaa ja on tarkoitettu täysikasvuisille koirille täysrehuna. Se on valmistettu Alankomaissa.

Tiian mukaan muovinpala oli selvästi teräväreunainen ja vaikutti rikkoutuneelta muovilta. Hän arvioi palan olleen noin viisi senttimetriä pitkä.

– Pateemaisesta, naudanlihasta sisältävästä tuotteesta löytyi selvästi erottuvia sinisiä muovinpaloja, hän kertoo MTV Uutisille.

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Kuubaan matkanneet avustusveneet yhä kadoksissa omituisten käänteiden jälkeen

Iranilta dramaattinen uhkaus – "Noilla alueilla ei pystyttäisi elämään"

Maailman vaarallisin mies – Trump ei unohda lapsuuden nöyryytystään

Ilvekseltä kriisin keskellä kylmäpäinen ratkaisu – Tommi Niemelällä vastaava kokemus Pelicansista

Onneksi Tiian koira Muru ei ehtinyt syödä kyseistä ruokaa.Tiia Saari

Hänen koiransa nimi on Muru, ja se on rodultaan chihuahua.

Onni onnettomuudessa on se, että Tiia huomasi sinisen muovinpalan jo siinä kohtaa, kun hän otti ruokaa lusikalla rasiasta. Muru ei siis ehtinyt syödä ruokaa.

Reklamaatio

Tiia on ollut jo yhteydessä S-ryhmään. Hänen mukaansa hän sai tilanteesta hyvityksen ja pahoittelut.

– Pidän tärkeänä, että asiasta ilmoitetaan, jotta mahdollinen ongelma voidaan selvittää, hän pohtii.

Tiia aikoo jatkossa tarkistaa lemmikin ruoan aiempaa tarkemmin ennen tarjoilua. Hän kehottaa myös muita koiranomistajia tekemään samoin.

– Vaikka tällaiset tilanteet ovat harvinaisia, ne voivat olla vaarallisia, hän summaa.

Lemmikinomistaja, jätätkö tärkeän toimen väliin? Seuraukset voivat olla kivuliaat ja kalliit

Miten muovinpala joutui koiranruokaan?

– Emme missään nimessä salli tällaisia virheellisiä tuotteita koiran ruoissa. Tämä on tuoteturvallisuuspoikkeama, hän kertoo.

– Kova muovinpala johtaa meillä toimenpiteisiin. Siitä tiedotetaan heti laadulle ja siitä eteenpäin tavarantoimittajille selvityksen käynnistämiseksi, Ristaniemi kertoo.

Nämä ovat Suomen kalleimmat ja halvimmat koirarodut

– Tavarantoimittaja on selvittänyt, mistä siniset muovinpalat ovat peräisin, ja ne on tunnistettu muovilaatikoista peräisin oleviksi, Ristaniemi paljastaa.

Laatikoita käytetään tuoreen lihan käsittelyssä ja kuljetuksessa. Niiden sininen väri ei ole sattumaa.

– Ne ovat sinisiä, jotta mahdolliset irtoamiset huomattaisiin helpommin. Niiden ei pitäisi päästä rikkoontumaan, eikä muovinpalasia saa päätyä tuotteeseen, Ristaniemi kertoo.

Koska tapauksia on ollut jo aiemmin tänä vuonna, on kyseistä koiranruokaa valmistavan tehtaan kanssa sovittu korjaavista toimenpiteistä, jotka on vahvistettu kirjallisesti.

Vanhoja, mahdollisesti jo haurastumaan päässeitä muovilaatikoita on korvattu uusilla ja henkilöstöä on ohjeistettu seuraamaan laatikoiden kuntoa aiempaa tarkemmin. Lisäksi laatikkotoimittajalle on annettu ohjeistusta huolellisemmasta käsittelystä kuljetuksissa.

Vedetäänkö kyseinen koiranruoka pois hyllyistä?

Kyseistä koiranruokaa tai sen tuote-erää ei ole ainakaan vielä vedetty pois myynnistä.