Tiia Saari järkyttyi äskettäin avatessaan koiralleen tarkoitettua märkäruokaa.
– Pateemaisesta, naudanlihasta sisältävästä tuotteesta löytyi selvästi erottuvia sinisiä muovinpaloja, hän kertoo MTV Uutisille.
Tiia löysi kovan muovinpalan koiranruoasta.Tiia Saari
Tiian mukaan muovinpala oli selvästi teräväreunainen ja vaikutti rikkoutuneelta muovilta. Hän arvioi palan olleen noin viisi senttimetriä pitkä.
Muovinpala löytyi Coop-merkin pateesta, joka sisältää nautaa ja on tarkoitettu täysikasvuisille koirille täysrehuna. Se on valmistettu Alankomaissa.
Tuttu koiranruoka
Tiia kertoo ostaneensa kyseistä koiranruokaa aiemminkin, eikä vastaavaa ole tullut aiemmin vastaan. Löytö herättää huolta mahdollisista seurauksista lemmikille.
– On pelottavaa ajatella, että koira olisi voinut niellä terävän muovinpalan, joka olisi voinut aiheuttaa sille vakavia terveysriskejä, kuten tukehtumisen, suolistotukoksia tai sisäisiä vaurioita, Tiia sanoo.