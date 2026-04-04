Kananmuna-allergikko Aada sai vakavia oireita proteiinipatukasta, jonka ei pitänyt sisältää kananmunaa. Nyt hän kertoo, mitä mieltä hän on proteiinipatukoita tekevän yrityksen toiminnasta.

Maaliskuun alussa Aada osti Helsingin Kampissa kaupasta proteiinipatukan, jollaisia hän oli syönyt usein. Hänen kananmuna-allergiansa oli pahentunut aikuisiällä, ja siksi hän oli tarkka, mitä söi.



Aadan nimi on muutettu, koska juttu käsittelee hänen terveystietojaan. MTV Uutisilla on kuitenkin hänen henkilöllisyytensä tiedossa ja toimitus on nähnyt Aadan ja Leader Foodsin välisen kirjeenvaihdon.

Yleensä Aadalla oli allergialääkkeet aina mukana, mutta nyt hän oli vain lähtenyt käväisemään nopeasti ulkona eikä ollut ajatellut tarvitsevansa niitä.

Kun hän nyt osti kuitenkin proteiinipatukan, hän vielä tarkisti ainesosaluettelon varmuuden vuoksi.

Kananmunaa ei mainittu, joten hän söi patukan. Pian tutut allergiaoireet alkoivat puskea päälle.

– Reaktio tulee minulle nopeasti. Tarkistin monta kertaa kääreestä, enkö vain ollut huomannut merkintää, mutta siinä ei tosiaan ollut sellaista.

Nöyryyttävä tilanne asemalla

Aada jatkoi matkaansa ajatellen, että olo menee pian ohi, koska patukassa ei pitänyt olla kananmunaa. Hän on tottunut luottamaan kaupasta ostettujen tuotteiden ainesosaluetteloihin.

Metroasemalla olo kuitenkin nopeasti paheni.

– Tuli anafylaktinen shokki: raivoisaa oksentelua, ripulointia ja vatsakramppeja. Olin vielä julkisella paikalla, ja se oli nöyryyttävä tilanne, kun en päässyt pois siitä. Oireet olivat tosi pahat.