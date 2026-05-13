Suomi on ollut tänä vuonna vahva ennakkosuosikki Euroviisujen voittajaksi. Linda Lampeniuksen ja Pete Parkkosen Liekinheitin on jo pitkään pitänyt ykköspaikkaa useiden eri vedonlyöntiyhtiöiden kertoimia keräävällä kansainvälisellä sivustolla.
Suomelle povatun menestyksen myötä monen katse on kääntynyt jo Euroviisujen lopputulemaan ja siihen, että viisut järjestettäisiin ensi vuonna Suomessa. MTV Uutiset kysyi kolmelta tapahtumapaikalta, olisivatko ne valmiita toimimaan Euroviisujen areenana, jos viisuvoitto napsahtaa Suomeen.
Helsingissä sijaitsevan Veikkaus Arenan viestinnästä kerrottiin MTV Uutisille sähköpostitse, että tapahtumapaikka toivottaa kaikki tapahtumajärjestäjät tervetulleiksi. Näin ollen myös Euroviisut saanee areenalta vihreää valoa.
– Suurin osa kansainvälisten supertähtien Suomen vierailuista on nähty Veikkaus Arenalla, ja uudelleen avaamisen myötä meillä on entistäkin paremmat puitteet maailmanluokan tapahtumatuotannoille, sähköpostivastauksessa sanottiin.
Veikkaus Arena aukesi yleisölle syksyllä 2025. Areenan kapasiteetti on yli 15 000 henkilöä.