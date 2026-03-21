Milla teki äitinsä kanssa ikävän löydön valmissalaattipussista.

Kuusamolainen Milla, 16, löysi viime viikonloppuna äitinsä kanssa valmissalaattisekoituksesta kuolleen ampiaisen.

Kyseessä on Hetki salaatti-raastemix Sinulle. Kyseinen salaatti on valmiiksi pesty ja leikattu salaattisekoituspohja, joka sisältää friseesalaattia, porkkanaa ja valkokaalia. Raaka-aineet on pesty ja valmistettu Suomessa, mutta pääraaka-aineen alkuperä on EU.

Milla kertoo, että salaatti ostettiin kaupasta ja pussi avattiin seuraavana päivänä ruokailun yhteydessä. Äiti huomasi ampiaisen raadon siirtäessään salaattisekoitusta pussista lautasille.

– Kumpikaan ei ehtinyt onneksi syödä salaattia, ennen kuin äiti löysi ampiaisen. En tiedä, miten hän hoksasi sen, mutta olihan se ampiainen aika iso, Milla muistelee tilannetta.

Salaatti jäi lopulta syömättä ampiaisen takia.

Milla sanoo salaatin näyttäneen muuten tuoreelta, mutta löydös vei ruokahalun.

– Alkoi ällöttää. Oltiin yllättyneitä ja todettiin, että jatkossa ei kyllä enää osteta tai syödä sitä kyseistä salaattia, Milla kertoo.

Tämä ampiainen löytyi salaattipussista.

Voiko kuollut ampiainen olla vaarallinen?

Hyönteisiä voi toisinaan löytyä luonnontuotteista puhdistustoimista huolimatta. Ampiainen on kuitenkin astetta ikävämpi yllätys.

Kirjastot.fi kertoo, että ihmiseen voi joutua myrkkyä kuolleestakin ampiaisesta ja siitä voi saada allergisen reaktion. Kuollut ampiainen ei voi aktiivisesti pistää ihmistä, mutta se voi olla tietyissä tilanteissa vaarallinen. Kuolleenkin ampiaisen pistin voi mekaanisesti vielä pistää, jos siihen koskee tai sitä puristaa, vaikkapa pureskellessa.

Ampiaisen myrkky ei myöskään häviä heti kuoleman jälkeen, mutta salaattipussista kuolleena löytynyt ampiainen on todennäköisesti ollut kuolleena jo pidempään. Riski on siis pieni, mutta ei täysin olematon.

Näin salaattisekoitukset valmistetaan

Soitimme Fresh Servant Groupille. Viestintäjohtaja Minna Sillanpää kertoo, että yritys pahoittelee tilannetta.

– Olemme äärettömän pahoillamme, jos tällainen on tullut vastaan. Tarkoituksemme on, että ihmiset saisivat aina terveellistä ja tuoretta ruokaa, Sillanpää pahoittelee.

Hän ei voi varmuudella sanoa, missä kohtaa kuollut ampiainen on voinut päätyä salaattipussiin.

– Joskus voi käydä niin, että pesuprosessista huolimatta johonkin salaatin sopukan sisälle jää joku öttiäinen. Se on tietysti kuluttajan kannalta inhottava löydös, Sillanpää kertoo puhelimitse.

Salaattisekoituksen raaka-aineet on pesty ja valmistettu Suomessa, mutta pääraaka-aineen alkuperä on EU.

Salaatit tulevat Fresh Servantin tehtaalle kokonaisina ja käyvät läpi useita vaiheita ennen pakkaamista.

Sillanpää kertoo, että pilkotut kasvikset pestään pesulinjalla vedellä ilman lisäaineita useaan kertaan ennen linkoamista ja kuivattamista. Linjalla on käytössä myös siivilä ja optinen lajittelija vieraiden esineiden poistamiseksi. Pesulinjalla on myös erillinen hyönteistenpoistaja.

Myös määrät ovat suuria. Sillanpää kertoo, että Edsevön tehtaalta lähtee päivittäin yli 150 000 valmisruokatuotetta.

Raaka-aineet tulevat pelloilta

Sillanpään mukaan hyönteisiä voi päätyä tuotteisiin jo siksi, että raaka-aineet kasvatetaan pelloilla, joissa liikkuu luonnostaan monenlaisia hyönteisiä. Kasvatuksessa pyritään käyttämään torjunta-aineita mahdollisimman vähän luonnon säästämiseksi. Viljelijöillä on käytössä Global GAP -sertifiointi.

– Ikävä kyllä emme pääse sataprosenttisesti eroon ötököistä, koska monet salaattiin tulevat kasvikset kasvatetaan ulkona avomaalla. Ne eivät siis kasva missään pussissa, Sillanpää kertoo.

Milla kertoo, että äiti teki ampiaisen sisältäneestä salaattipussista reklamaation ja tapaus on käsitelty.

Sillanpään mukaan reklamaatioita tulee toisinaan. Fresh Servant vastaa jokaiseen perille tulleeseen reklamaatioon ja korvaa tapaukset kuluttajalainsäädännön mukaisesti.