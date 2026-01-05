Kerttu, Sisu ja Hilla olivat koirien suosituimmat kutsumanimet Suomessa vuonna 2025.

Suomalaiset koiranomistajat ovat tallentaneet Kennelliiton Omakoira-mobiilisovellukseen yli 70 000 koiran kutsumanimet.

Tietojen perusteella viime vuoden suosituimmat koirien kutsumanimet olivat Kerttu, Sisu ja Hilla, Kennelliitto kertoo tiedotteessaan. Vuonna 2024 suosituimmat nimet olivat Luna, Kerttu ja Sulo.

Suurimmalla osalla Kennelliiton rotukoirarekisteriin ilmoitetuista koirista on pidempi nimi, jossa on mukana sekä kasvattajan kennelnimi että koiran yksilöivä nimi, joka voi olla sama kuin koiran kutsumanimi, liitto kertoo tiedotteessa.

Suosituimmat koiran nimet vuonna 2025 1. Kerttu 2. Sisu 3. Hilla 4. Alma 5. Bella, Helmi, Lilli, Martta, Mimmi 6. Lumi 7. Elsa, Halla, Hilma, Käpy, Luna, Lyyli, Manu, Myy, Nala, Paavo, Rokka, Ruuti, Sylvi, Tarmo, Usva 8. Aava, Aino, Ami, Armi, Bertta, Elli, Frida, Freya, Hertta, Hiisi, Hippu, Hugo, Iita, Ines, Kaja, Kassu, Koda, Lola, Lyyti, Maisa, Malla, Mauno, Mila, Minni, Naava, Neo, Nova, Nuppu, Perla, Pimu, Reino, Riesa, Rommi, Ruska, Siiri, Soma, Taika, Tara, Toivo, Tyyne, Uuno, Voitto, Ässä 9. Ansa, Ares, Coco, Didi, Hali, Havu, Hessu, Heta, Hilu, Iines, Jalo, Kaapo, Kira, Lakka, Lana, Leo, Lily, Lissu, Lotta, Lulu, Max, Melli, Metku, Moona, Muru, Nalli, Nami, Nelli, Nuusku, Onni, Osku, Pablo, Papu, Peppi, Pihka, Pipsa, Rico, Routa, Ruu, Selma, Sirkku, Siru, Sissi, Sulo, Susu, Taimi, Topi, Valma, Velmu, Viima, Xena 10. Aapo, Aatu, Ahti, Aldo, Alex, Armas, Astrid, Bonbon, Capo, Dobby, Dora, Eetu, Eevi, Elvi, Elvis, Esme, Etta, Eve, Evita, Fiona, Freja, Gini, Harald, Harmi, Helga, Helka, Hevi, hiro, Hiski, Hitsi, Hulda, Hupi, Huti, Hymy, Iivari, Iivo, Ilo, Ilona, Impi, Iris, Jekku, Jetta, Jumi, Jäbä, Kaira, Kaisla, Kasper, Kielo, Kikka, Konna, Kuura, Köpi, Latte, Ledi, Lemmy, Lempi, Lilo, Louhi, Masi, Mauri, Miisa, Milo, Mini, Minttu, Mocca, Molli, Muska, Mymmeli, Mörri, Naomi, Nasu, Nero, Netta, Niilo, Ninja, Ninni, Nipsu, Nitro, Nuka, Oiva, Olga, Oscu, Otso, Ozzy, Panu, Pedro, Pertti, Pirkko, Poju, Pulmu, Pusu, Raija, Raili, Raisa, Ressu, Riemu, Ringa, Roihu, Rolle, Rollo, Ronja, Roope, Rosa, Rölli, Sakura, Sani, Sara, Senna, Simba, Sintti, Sissy, Sointu, Taisto, Teddy, Teppo, Tessu, Texas, Tinka, Tintti, Toska, Touho, Typy, Tytti, Ukko, Upi, Urkki, Utu, Vappu, Varpu, Veikka, Veikko, Vilja, Vinkku, Viola, Visa, Wonder, Yeti, Zico

Katso myös: Näitä rotuja eläinlääkäri ei itselleen ottaisi

5:50 Eläinlääkäri ja Espoon Eläinsairaalan johtaja Tiina Wright ei halua suoranaisesti lytätä mitään tiettyä rotua, mutta eläinlääkärin näkökulmasta tiettyjä jalostuksellisesti rakenteellisia ongelmia ei voi olla huomioimatta.

Lähde: Kennelliitto