Traficomin mukaan lähetysvelvollisuus todennäköisesti täyttyy, vaikka MTV:n kanavat katkeavatkin Elisan kaapeli-tv:ssä.

Valtioneuvoston asetuksessa säädetään, että yhteiskunnallisesti merkittävät tapahtumat tulee tarjota suomalaisille nähtäväksi maksuttomilta kanavilta suorana lähetyksenä.

Moni urheilutapahtuma listataan lakitekstissä erikseen tällaiseksi merkittäväksi tapahtumaksi, ja yksi niistä on miesten jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut.

MTV:n ja Elisan jakelusopimuskiistan vuoksi Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen tilaajat ovat nyt jäämässä Leijonien MM-jääkiekosta paitsi. MM-jääkiekko alkaa perjantaina kello 17.15, kun Suomi ja Saksa kohtaavat Zürichissa, Sveitsissä.

Neuvottelut osapuolten välillä ovat yhä käynnissä, mutta ratkaisua ei ole kiistaan toistaiseksi saatu.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kommentoi poikkeuksellista tilannetta viestipalvelu X:ssä.

– Suomi on jääkiekkomaa. Yritysten välinen kauppariita ei saa estää suomalaisia katsomasta jääkiekon MM-kisoja! Nyt kiireesti sopu aikaiseksi MTV3 ja Elisa!

