Hamas halusi "pelotella, nöyryyttää ja terrorisoida", kansalaisjärjestön raportissa todetaan.
Raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta olivat "järjestelmällinen" ja laskelmoitu osa Hamasin tekemää yllätyshyökkäystä Israeliin 7. lokakuuta 2023.
Hyökkäyksen luonteesta kertoo kansalaisjärjestö Civil Commission, joka on julkaissut asiasta 300-sivuisen raportin. Raportista uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN ja israelilaismedia Times of Israel.
Hamas tappoi hyökkäyksessä yli 1 200 ihmistä, joista valtaosa siviileitä.
Iskun tarkoitus oli raportin mukaan terrorisoida israelilaista yhteiskuntaa seksuaalisella väkivallalla.
Raportin mukaan Hamas kuvasi väkivaltaa ja lähetti videoita ja kuvia uhrien perheille ja jakoi niitä sosiaalisessa mediassa.
Hamasin tarkoitus oli "pelotella, nöyryyttää ja terrorisoida", raportissa todetaan.
"Huutoja, joita en ole kuullut"
Silminnäkijä Darin Komarov kertoo kuulleensa todistamansa raiskauksen yhteydessä "huutoja, joita en ole koskaan kuullut missään".