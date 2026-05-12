Raportti: "He aidosti nauttivat" – Hamasin seksuaalinen väkivalta oli järjestelmällistä Gazan Hamas teki yllätyshyökkäyksen Israeliin 7. lokakuuta 2023. IMAGO/APAimages/ All Over Press Julkaistu 12.05.2026 20:30 Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Hamas halusi "pelotella, nöyryyttää ja terrorisoida", kansalaisjärjestön raportissa todetaan. Raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta olivat "järjestelmällinen" ja laskelmoitu osa Hamasin tekemää yllätyshyökkäystä Israeliin 7. lokakuuta 2023. Hyökkäyksen luonteesta kertoo kansalaisjärjestö Civil Commission, joka on julkaissut asiasta 300-sivuisen raportin. Raportista uutisoivat muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN ja israelilaismedia Times of Israel. Hamas tappoi hyökkäyksessä yli 1 200 ihmistä, joista valtaosa siviileitä. Iskun tarkoitus oli raportin mukaan terrorisoida israelilaista yhteiskuntaa seksuaalisella väkivallalla. Raportin mukaan Hamas kuvasi väkivaltaa ja lähetti videoita ja kuvia uhrien perheille ja jakoi niitä sosiaalisessa mediassa. Hamasin tarkoitus oli "pelotella, nöyryyttää ja terrorisoida", raportissa todetaan. Lue myös: Tappaminen jatkuu – Timo R. Stewart: "Tällaista tulitaukoa pidettäisiin muualla sotana" "Huutoja, joita en ole kuullut" Silminnäkijä Darin Komarov kertoo kuulleensa todistamansa raiskauksen yhteydessä "huutoja, joita en ole koskaan kuullut missään".

– Hiljaisuus ja huudot vuorottelivat, samoin kipu ja halu kuolla, Komarov kuvaili raportin mukaan.

– Kun yksi oli valmis, hän sanoi "seuraava". Lopuksi he ampuivat naisen, hän jatkaa.

Useat uhrit tapettiin asentoihin, jotka itsessään todistivat seksuaalisesta väkivallasta.

Lukuisia tapettuja löydettiin ilman alusvaatteita ja jalat levällään. Lisäksi tapettujen sukupuolielimiä oli silvottu tai ammuttu. Uhrien joukossa oli sekä naisia että miehiä.

– Heitä (raiskaajia) oli useita ja he aidosti nauttivat siitä. He nauroivat ja olivat oikein tyytyväisiä, kuin olisin heidän seksinukkensa, yksi uhreista kertoo.

Kansalaisjärjestön mukaan kyse on sotarikoksista, rikoksista ihmisyyttä vastaan ja kansanmurhamaisista teoista.

10 000 kuvaa ja videota

Terroristijärjestö Hamas otti lokakuun 2023 hyökkäyksen yhteydessä 251 panttivankia, joille myös tehtiin seksuaalista väkivaltaa.

Panttivankeja esimerkiksi pakotettiin tekemään seksuaalisia tekoja toisilleen.

Civil Comission perustaa arvionsa 430 viralliseen ja epäviralliseen haastatteluun, todistajanlausuntoihin, asiantuntija-arvioihin ja muihin lähteisiin.

Kansalaisjärjestö sanoo käyneensä lisäksi läpi yli 10 000 kuvaa ja videota.

Hamasin hyökkäyksestä alkoi Gazan sota, jossa Israelin on laajalti katsottu syyllistyneen kansanmurhaan.

Sodassa on kuollut yli 70 000 palestiinalaista ja yli 2 000 israelilaista.