Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen eli Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen myönsi MTV Urheilun haastattelussa, että onnistui ennen MM-kisoja melkoisessa tempussa.
Leijonat matkustivat tiistaina Sveitsin Zürichiin ja keskiviikkona joukkue pääsi jäälle. Huhut kertoivat, että päävalmentaja Antti Pennasella oli käynyt hieno onnistuminen golf-kentällä ennen Sveitsiin tuloa.
– Kuka on mennyt paljastamaan? Pennanen totesi nauraen.
– Näin kävi. Onnistuin tällaisessa Tawastin ysillä. Sitä on koitettu 25 vuotta ja nyt sattui menemään. Oli makea, Pennanen sanoi.
Leijonien MM-turnaus käynnistyy perjantaina, jolloin vastaan asettuu Saksa. Ottelu käynnistyy kello 17.20.
